Circuit des trois étangs Moutiers-en-Puisaye Yonne vendredi 1 août 2025.
Circuit des trois étangs A pieds Difficulté moyenne
Circuit des trois étangs Parking de l’église, place du Moine Glaber. 89520 Moutiers-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11990.0 Tarif :
Randonnée balisée N°44. À travers bois et terres d’élevage en passant par les étangs, découverte des milieux où se façonne la terre pour devenir création artistique et poteries.
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=74308&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31
English :
Marked out hike N°44. Through woods and farmlands, passing by ponds, discover the environments where the earth is shaped to become artistic creation and pottery.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 44. Durch Wälder und Viehzuchtgebiete, vorbei an Teichen, entdecken Sie die Umgebungen, in denen die Erde geformt wird, um zu Kunstwerken und Töpferwaren zu werden.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°44. Attraverso boschi e terreni agricoli, passando per gli stagni, si scoprono gli ambienti in cui la terra si modella per diventare creazione artistica e ceramica.
Español :
Paseo señalizado N°44. A través de bosques y tierras de cultivo, pasando por estanques, descubra los entornos donde la tierra se moldea para convertirse en creación artística y cerámica.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data