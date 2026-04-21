La Bandetta Eglise Moutiers-en-Puisaye

Moutiers-en-Puisaye

La Bandetta

Eglise 3 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Les fresques de l’église Saint-Pierre portent le témoignage d’une époque lointaine. Observer les visages sur les murs nous invite à imaginer la vie de nos semblables, il y a plus de cinq cents ans, si loin et pourtant probablement si proches dans leurs exaltations, leurs angoisses et leurs aspirations à une vie meilleure. Leurs voix ne sont pas parvenues jusqu’à nous pour témoigner de leurs émotions mais leur musique a été consignée dans des manuscrits, précieusement conservés dans les bibliothèques puis édités grâce au talent de savants musicologues.

L’ensemble vocal amateur la Bandetta vous invite à un moment d’immersion dans la surprenante musique de ces siècles lointains (12e-17e siècle), tour à tour joyeuse ou mélancolique, qui ne manque ni d’énergie ni de surprises. Après quelques airs composés au Moyen Âge ou lors des prodromes de la Renaissance italienne, le cœur du concert sera consacré aux madrigaux des 16e et 17e siècles, des pièces chantées la plupart du temps a cappella, mettant en musique les plus grands poètes de l’époque. Le mois de mai nous invitera à chanter le printemps et la nature qui refleurit une fois libérée des rigueurs de l’hiver. Ces reverdies , comme les appelaient les Anciens, sont aussi une invitation à l’amour mais celui-ci, parfois déçu, afflige d’une pesante tristesse nombre de poètes qui se résolvent à chanter le renoncement aux plaisirs terrestres. .

Eglise 3 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Bandetta

L’événement La Bandetta Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !