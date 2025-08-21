L’étang de Moutiers Moutiers-en-Puisaye Yonne

L’étang de Moutiers A pieds Difficulté moyenne

L’étang de Moutiers Rue de l’Église 89520 Moutiers-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13560.0

Randonnée balisée N°3. Depuis l’église aux peintures murales magnifiques, passez le Gué Ricart, découvrez par la Marseillaise l’étang de Moutiers, puis les sous-bois avant de rejoindre Saint-Sauveur, Pays de Colette et sa maison natale.

+33 3 86 45 61 31

English :

Signposted walk N°3. From the church with its magnificent murals, pass the Gué Ricart, discover the Moutiers pond via the Marseillaise, then the undergrowth before reaching Saint-Sauveur, the land of Colette and her birthplace.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 3. Von der Kirche mit ihren wunderschönen Wandmalereien aus passieren Sie den Gué Ricart, entdecken über die Marseillaise den Teich von Moutiers, dann das Unterholz, bevor Sie Saint-Sauveur, das Land von Colette und ihr Geburtshaus, erreichen.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°3. Dalla chiesa con i suoi magnifici murales, si passa per Gué Ricart, si scopre lo stagno di Moutiers passando per la Marsigliese, poi il sottobosco prima di arrivare a Saint-Sauveur, il paese di Colette e la sua casa natale.

Español :

Paseo señalizado n°3. Desde la iglesia con sus magníficos murales, pase por Gué Ricart, descubra el estanque de Moutiers a través de La Marsellesa, luego la maleza antes de llegar a Saint-Sauveur, el país de Colette y la casa donde nació.

