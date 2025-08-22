Circuit des Varennes Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit des Varennes

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des Varennes 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 14700.0 Tarif :

Amateur de marche, le circuit des Varennes est pour vous. Une belle balade de 14 kilomètres sur les bords de Sarthe et paysages bocagers de Châteauneuf.

+33 2 41 92 86 83

English :

If you’re a walking enthusiast, the Varennes circuit is for you. A beautiful 14-kilometer stroll along the banks of the Sarthe and the hedged farmlands of Châteauneuf.

Deutsch :

Wenn Sie gerne wandern, ist der Circuit des Varennes genau das Richtige für Sie. Eine schöne 14 km lange Wanderung entlang der Ufer der Sarthe und der Heckenlandschaft von Châteauneuf.

Italiano :

Se siete appassionati di passeggiate, il circuito di Varennes fa per voi. Una bella passeggiata di 14 chilometri lungo le rive della Sarthe e i campi coltivati a siepe di Châteauneuf.

Español :

Si le gusta caminar, el circuito de Varennes es para usted. Un hermoso paseo de 14 kilómetros por las orillas del Sarthe y los setos de Châteauneuf.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime