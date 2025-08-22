Circuit d’Izaguette Saint-Hippolyte Aveyron

Circuit d’Izaguette

Circuit d’Izaguette 12140 Saint-Hippolyte Aveyron Occitanie

Départ de Couesques, ancienne cité ouvrière très vivante autrefois lors de la construction des barrages de la Truyère, aujourd’hui devenu hameau.

English :

Departure from Couesques, once a lively working-class town where the Truyère dams were built, now a hamlet.

Deutsch :

Abfahrt von Couesques, einer alten Arbeitersiedlung, die früher beim Bau der Truyère-Staudämme sehr lebendig war und heute ein Weiler ist.

Italiano :

Partenza da Couesques, un’antica città operaia che era molto viva in passato, quando si costruivano le dighe del Truyère, e che oggi è diventata un borgo.

Español :

Salida de Couesques, antiguo pueblo obrero muy vivo en el pasado, cuando se construían las presas de Truyère, y que ahora se ha convertido en una aldea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par ADT Aveyron