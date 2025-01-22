Circuit du Bourg-D’iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit du Bourg-D’iré 49520 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez un parcours pédestre autour du village charmant du Bourg d’Iré, en Anjou bleu.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Discover a walking tour around the charming village of Le Bourg d’Iré, in the Anjou Bleu region.

Deutsch :

Entdecken Sie eine Wanderroute rund um das charmante Dorf Le Bourg d’Iré im blauen Anjou.

Italiano :

Scoprite un’escursione a piedi nell’affascinante villaggio di Le Bourg d’Iré, nella regione dell’Anjou Bleu.

Español :

Descubra un recorrido a pie por el encantador pueblo de Le Bourg d’Iré, en la región de Anjou Bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime