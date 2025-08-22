Circuit du Castrum de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot

Circuit du Castrum de Flaugnac

Circuit du Castrum de Flaugnac Flaugnac 46170 Saint-Paul-Flaugnac Lot Occitanie

Circuit qui vous amène du village fortifié de Flaugnac sur le versant opposé en découvrant des points de vue sur deux vallées tout en cheminant au milieu d’un petit patrimoine varié.

Flaugnac, perché sur un promontoire offrant une défense naturelle, est l’un de ces bourgs castraux bâtis au XIIIème siècle

English :

This route takes you from the fortified village of Flaugnac to the opposite side of the valley, with views over two valleys and a varied heritage.

Flaugnac, perched on a promontory offering natural defenses, is one of the castellated villages built in the 13th century

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie vom befestigten Dorf Flaugnac auf die gegenüberliegende Seite, wo Sie Ausblicke auf zwei Täler genießen und durch ein vielfältiges kleines Kulturerbe wandern.

Flaugnac liegt auf einem Vorgebirge, das eine natürliche Verteidigung bietet, und ist eines der Burgdörfer, die im 13

Italiano :

Questo percorso vi porta dal villaggio fortificato di Flaugnac al versante opposto della valle, offrendo una vista su due valli e un patrimonio vario.

Flaugnac, arroccato su un promontorio con difese naturali, è uno dei villaggi fortificati costruiti nel XIII secolo

Español :

Esta ruta le llevará desde el pueblo fortificado de Flaugnac hasta el lado opuesto del valle, ofreciéndole vistas sobre dos valles y un patrimonio variado.

Flaugnac, encaramado en un promontorio que ofrece defensas naturales, es uno de los pueblos almenados construidos en el siglo XIII

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot