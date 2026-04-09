Les Printanières de Cauquelle Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac
Les Printanières de Cauquelle Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac samedi 2 mai 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Les Printanières de Cauquelle
Domaine de Cauquelle Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Le Domaine de Cauquelle fête ses 40 ans ! A cette occasion, venez profiter des Printanières lors d'un week-end portes ouvertes.
Le Domaine de Cauquelle fête ses 40 ans ! A cette occasion, venez profiter des Printanières lors d'un week-end portes ouvertes.
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Domaine de Cauquelle Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65 domaine.cauquelle@orange.fr
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English :
The Domaine de Cauquelle celebrates its 40th anniversary! To mark the occasion, come and enjoy Les Printanières during an open house weekend.
L’événement Les Printanières de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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