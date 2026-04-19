Saint-Paul-Flaugnac

Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle

Lieu-dit Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

Le Wine Tour propose une immersion conviviale dans l’univers du vin au Domaine de Cauquelle

Le Wine Tour propose une immersion conviviale dans l’univers du vin au Domaine de Cauquelle. Au cœur de l’été, profitez d’une balade dans les vignes, d’une visite commentée du chai, d’une dégustation de vins et d’une assiette de produits locaux. Un moment à partager en famille ou entre amis, avec des animations prévues pour les enfants.

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Lieu-dit Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65

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English :

The Wine Tour offers a convivial immersion in the world of wine at Domaine de Cauquelle

L’événement Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot