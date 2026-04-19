Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac
Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle
Lieu-dit Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31
Le Wine Tour propose une immersion conviviale dans l’univers du vin au Domaine de Cauquelle
Le Wine Tour propose une immersion conviviale dans l’univers du vin au Domaine de Cauquelle. Au cœur de l’été, profitez d’une balade dans les vignes, d’une visite commentée du chai, d’une dégustation de vins et d’une assiette de produits locaux. Un moment à partager en famille ou entre amis, avec des animations prévues pour les enfants.
.
Lieu-dit Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Wine Tour offers a convivial immersion in the world of wine at Domaine de Cauquelle
L’événement Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Circuit du Castrum de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- Chemin des Vignes et Coeur de Village Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- Sur les traces des 2 jours de Montcuq de 3 à 7 jours à cheval Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- En Quercy Blanc 5 jours à cheval Saint-Paul-Flaugnac Lot 1 mai 2026
- Les Printanières de Cauquelle Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 2 mai 2026