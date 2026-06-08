Concert à Saint-Paul-de-Loubressac: Les musiciens de Saint-Privat Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac
Concert à Saint-Paul-de-Loubressac: Les musiciens de Saint-Privat Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Concert à Saint-Paul-de-Loubressac: Les musiciens de Saint-Privat
Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:45:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Groupe d'une quinzaine de personnes ,"les musiciens de Saint Privat", chanteurs et musiciens ( cordes, vents, batterie, basse, claviers, guitare) en stage de musique près de St Paul de Loubressac (46170).
Groupe d'une quinzaine de personnes ,"les musiciens de Saint Privat", chanteurs et musiciens ( cordes, vents, batterie, basse, claviers, guitare) en stage de musique près de St Paul de Loubressac (46170).
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Saint-Paul-de-Loubressac Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 voixdequercy@gmail.com
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English :
A group of about fifteen people ,"les musiciens de Saint Privat", singers and musicians ( strings, winds, drums, bass, keyboards, guitar) on a music course near St Paul de Loubressac (46170).
L’événement Concert à Saint-Paul-de-Loubressac: Les musiciens de Saint-Privat Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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