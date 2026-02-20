Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac
Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac samedi 7 mars 2026.
Après-midi et Soirée jeux de société
Le bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07 23:59:00
Date(s) :
2026-03-07
Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.
Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.
Le bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87
English :
Game afternoon and evening at the café associatif "3ème Lieu" in Flaugnac by the Ludothèque Jeux & Compagnie.
L’événement Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CVL Castelnau-Montratier