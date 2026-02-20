Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac

Après-midi et Soirée jeux de société

Le bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

2026-03-07

Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.

Le bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87

English :

Game afternoon and evening at the café associatif "3ème Lieu" in Flaugnac by the Ludothèque Jeux & Compagnie.

