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Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac

Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac

Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac samedi 9 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 46170 Saint-Paul-Flaugnac

Département : Lot

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Paul-Flaugnac

Après-midi et Soirée jeux de société

Le bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.

Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.

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Le bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87 

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English :

Game afternoon and evening at the café associatif "3ème Lieu" in Flaugnac by the Ludothèque Jeux & Compagnie.

L’événement Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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