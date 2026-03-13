Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac
Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac samedi 9 mai 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Après-midi et Soirée jeux de société
Le bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.
Après-midi et soirée jeux au café associatif "3ème Lieu" à Flaugnac par la Ludothèque Jeux & Compagnie.
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Le bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87
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English :
Game afternoon and evening at the café associatif "3ème Lieu" in Flaugnac by the Ludothèque Jeux & Compagnie.
L’événement Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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