Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle

Flaugnac Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

A l'occasion des 40 ans du domaine de Cauquelle, venez découvrir la soirée cocktail et rock animé par le groupe Nodal Rock.

A l'occasion des 40 ans du domaine de Cauquelle, venez découvrir la soirée cocktail et rock animé par le groupe Nodal Rock.

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Flaugnac Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65 domaine.cauquelle@orange.fr

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English :

On the occasion of the 40th anniversary of the Domaine de Cauquelle, come and discover the cocktail and rock party hosted by the band Nodal Rock.

L’événement Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CVL Castelnau-Montratier