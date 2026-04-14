Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac mardi 21 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle
Flaugnac Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
A l'occasion des 40 ans du domaine de Cauquelle, venez découvrir la soirée cocktail et rock animé par le groupe Nodal Rock.
A l'occasion des 40 ans du domaine de Cauquelle, venez découvrir la soirée cocktail et rock animé par le groupe Nodal Rock.
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Flaugnac Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65 domaine.cauquelle@orange.fr
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English :
On the occasion of the 40th anniversary of the Domaine de Cauquelle, come and discover the cocktail and rock party hosted by the band Nodal Rock.
L’événement Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CVL Castelnau-Montratier
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