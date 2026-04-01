Stage de clown Le clown, le roi des Cons Saint-Paul-Flaugnac
Stage de clown Le clown, le roi des Cons Saint-Paul-Flaugnac dimanche 19 avril 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Stage de clown Le clown, le roi des Cons
1281 Route de Peyregrand Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez découvrir le prochain spectacle de la Cie Choeur d'Artichaut
"Flop en scène ! Spectacle de clown Un désastre de Magie ! Flop se situe entre un Buster Keaton essoufflé et un Mime Marceau bien moins technique !
Venez découvrir le prochain spectacle de la Cie Choeur d'Artichaut
"Flop en scène ! Spectacle de clown Un désastre de Magie ! Flop se situe entre un Buster Keaton essoufflé et un Mime Marceau bien moins technique !
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1281 Route de Peyregrand Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 45 19 15 13 choeurdartichaut@live.fr
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English :
Come discover the next show from Cie Choeur d'Artichaut
"Flop en scène! Clown show A disaster of magic! Flop falls somewhere between a breathless Buster Keaton and a far less technical Mime Marceau!
L’événement Stage de clown Le clown, le roi des Cons Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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