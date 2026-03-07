Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Atelier d'écriture “Les mots en liberté" Écrire, un plaisir à la portée de tous.tes qui invite à explorer son état poétique grâce aux vers libres
Atelier d'écriture “Les mots en liberté" Écrire, un plaisir à la portée de tous.tes qui invite à explorer son état poétique grâce aux vers libres. Un temps d'écriture et de partage en toute convivialité. Sur inscription.
.
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Words in Freedom Writing Workshop Writing—a pleasure accessible to everyone—that invites you to explore your poetic side through free verse
L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 9 juillet 2026
- Fête votive de Saint Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac 10 juillet 2026
- Apéro-concert Saint-Paul-Flaugnac 12 juillet 2026
- Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac 21 juillet 2026
- Soirée cocktail & rock au domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 21 juillet 2026