Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Atelier d'écriture “Les mots en liberté" Écrire, un plaisir à la portée de tous.tes qui invite à explorer son état poétique grâce aux vers libres

Atelier d'écriture “Les mots en liberté" Écrire, un plaisir à la portée de tous.tes qui invite à explorer son état poétique grâce aux vers libres. Un temps d'écriture et de partage en toute convivialité. Sur inscription.

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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13

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English :

Words in Freedom Writing Workshop Writing—a pleasure accessible to everyone—that invites you to explore your poetic side through free verse

L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot