Saint-Paul-Flaugnac

Apéro-concert

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Deux fabuleux chœurs locaux se combinent pour présenter ce court (1h15) concert de répertoire mixte du classique au moderne

Deux fabuleux chœurs locaux se combinent pour présenter ce court (1h15) concert de répertoire mixte du classique au moderne. Combinés avec les solistes professionnels Darron Moore et Katy Batho, qui chanteront des solos classiques, leur invité sera le flûtiste Christian Vaillant qui accompagnera les chœurs et jouera des pièces en solo.

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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 voixdequercy@gmail.com

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English :

Two fabulous local choirs combine to present this short (1h15) concert of mixed repertoire from classical to modern

L’événement Apéro-concert Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot