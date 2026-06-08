Apéro-concert Saint-Paul-Flaugnac
Apéro-concert Saint-Paul-Flaugnac dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Apéro-concert
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Deux fabuleux chœurs locaux se combinent pour présenter ce court (1h15) concert de répertoire mixte du classique au moderne
Deux fabuleux chœurs locaux se combinent pour présenter ce court (1h15) concert de répertoire mixte du classique au moderne. Combinés avec les solistes professionnels Darron Moore et Katy Batho, qui chanteront des solos classiques, leur invité sera le flûtiste Christian Vaillant qui accompagnera les chœurs et jouera des pièces en solo.
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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 voixdequercy@gmail.com
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English :
Two fabulous local choirs combine to present this short (1h15) concert of mixed repertoire from classical to modern
L’événement Apéro-concert Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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