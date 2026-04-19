Saint-Paul-Flaugnac

Spectacle de clown Flop en scène

1281 Route de Peyregrand Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Cie d'artichaut présente le spectacle de clown "Flop en scène" au lieu de création la Pâquerette à St-Paul-Flaugnac.

La Cie d'artichaut présente le spectacle de clown "Flop en scène" au lieu de création la Pâquerette à St-Paul-Flaugnac.

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1281 Route de Peyregrand Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 45 19 15 13 choeurdartichaut@live.fr

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English :

The Cie d'artichaut presents the clown show "Flop en scène" at the creative venue la Pâquerette in St-Paul-Flaugnac.

L’événement Spectacle de clown Flop en scène Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot