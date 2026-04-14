Saint-Paul-Flaugnac

Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Au Domaine de Cauquelle, le vin se partage en musique, face à la vallée ! L’apéro-concert rassemble l’essentiel bon son, bonnes cuvées et convivialité ! Entre live et gourmandises, venez trinquer et profiter, simplement !

Au Domaine de Cauquelle, le vin se partage en musique, face à la vallée ! L’apéro-concert rassemble l’essentiel bon son, bonnes cuvées et convivialité ! Entre live et gourmandises, venez trinquer et profiter, simplement !

.

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 78 22 91 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Domaine de Cauquelle, wine is shared with music, facing the valley! The apéro-concert brings together the essentials: good sound, good vintages and conviviality! Between live music and gourmet treats, come toast and simply enjoy!

L’événement Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot