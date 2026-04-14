Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac
Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac mardi 18 août 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Au Domaine de Cauquelle, le vin se partage en musique, face à la vallée ! L’apéro-concert rassemble l’essentiel bon son, bonnes cuvées et convivialité ! Entre live et gourmandises, venez trinquer et profiter, simplement !
Au Domaine de Cauquelle, le vin se partage en musique, face à la vallée ! L’apéro-concert rassemble l’essentiel bon son, bonnes cuvées et convivialité ! Entre live et gourmandises, venez trinquer et profiter, simplement !
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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 78 22 91 65
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English :
At Domaine de Cauquelle, wine is shared with music, facing the valley! The apéro-concert brings together the essentials: good sound, good vintages and conviviality! Between live music and gourmet treats, come toast and simply enjoy!
L’événement Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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