Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac
Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac mardi 11 août 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le Domaine de Cauquelle vous accueille pour une après-midi festive mêlant terroir, spectacle et convivialité
Le Domaine de Cauquelle vous accueille pour une après-midi festive mêlant terroir, spectacle et convivialité. Rencontrez producteurs et artisans locaux, participez aux balades dans les vignes, dégustez les vins du domaine, profitez d’un feu-d'artifice et d’un repas gourmand en musique. Une belle occasion de découvrir les saveurs et l’art de vivre du Quercy.
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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65
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English :
The Domaine de Cauquelle welcomes you for a festive afternoon of local produce, entertainment and conviviality
L’événement Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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