Saint-Paul-Flaugnac

Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le Domaine de Cauquelle vous accueille pour une après-midi festive mêlant terroir, spectacle et convivialité

Le Domaine de Cauquelle vous accueille pour une après-midi festive mêlant terroir, spectacle et convivialité. Rencontrez producteurs et artisans locaux, participez aux balades dans les vignes, dégustez les vins du domaine, profitez d’un feu-d'artifice et d’un repas gourmand en musique. Une belle occasion de découvrir les saveurs et l’art de vivre du Quercy.

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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 79 82 19 65

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English :

The Domaine de Cauquelle welcomes you for a festive afternoon of local produce, entertainment and conviviality

L’événement Le Marché à la ferme et Repas gourmand au domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot