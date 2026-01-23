Espace café et atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Espace café et atelier couture au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Temps convivial ouvert à toutes et tous proposant un atelier couture et un espace café au sein d’un lieu associatif

Temps convivial ouvert à toutes et tous proposant un atelier couture et un espace café au sein d’un lieu associatif. L’événement permet de découvrir ou pratiquer la couture quel que soit son niveau, tout en partageant un moment d’échange autour d’un café. Il s’adresse à tous les âges et favorise la rencontre, la transmission et le faire ensemble dans un cadre accessible et inclusif.

.

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly time open to all, offering a sewing workshop and a café area in a community center

L’événement Espace café et atelier couture au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cahors Vallée du Lot