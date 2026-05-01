Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac lundi 11 mai 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Ciné-Lot L’affaire Bojarski
Saint-Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Synopsis
Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre
Synopsis
Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.
.
Saint-Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis:
Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war
L’événement Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Castelnau-Montratier
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac 9 mai 2026
- Après-midi et Soirée jeux de société Saint-Paul-Flaugnac 9 mai 2026
- Espace café et atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 10 mai 2026
- Fête du printemps au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac 30 mai 2026
- Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 9 juillet 2026