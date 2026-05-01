Saint-Paul-Flaugnac

Ciné-Lot L’affaire Bojarski

Saint-Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Synopsis

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre

Synopsis

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

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Saint-Paul de Loubressac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie

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English :

Synopsis:

Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war

L’événement Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Castelnau-Montratier