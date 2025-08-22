Circuit du patrimoine Revin Ardennes

Circuit du patrimoine

Circuit du patrimoine 08500 Revin Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Vous flânerez dans les rues, vous observerez les façades des habitations, vous découvrirez la signification d’une agrafe, d’un oculus.Vous passerez près de l’ancienne mairie qui abritait autrefois une école. Vous rejoindrez les quais, près du Musée du Vieux Revin, et à cet endroit vous imaginerez le passeur de Meuse dans sa modeste barque. Vous verrez la stèle George Sand, témoin d’un séjour qu’elle fit à Revin et qui l’inspira pour l’un de ses livres Malgré Tout .Il sera tout aussi émouvant de voir le Monument des Manises.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You will stroll through the streets, you will observe the facades of the houses, you will discover the meaning of a staple, an oculus, and you will pass by the old town hall which once housed a school. You will reach the quays, near the Museum of the Old Revin, and there you will imagine the ferryman of Meuse in his modest boat. You will see the George Sand stele, witness of a stay she made in Revin and which inspired one of her books Malgré Tout (In spite of Everything). It will be just as moving to see the Monument des Manises.

Deutsch :

Sie werden durch die Straßen schlendern, die Fassaden der Häuser betrachten und die Bedeutung einer Klammer oder eines Okulus entdecken. Sie werden am alten Rathaus vorbeikommen, in dem früher eine Schule untergebracht war. Sie erreichen die Kais in der Nähe des Museums des alten Revin und stellen sich hier den Fährmann der Maas in seinem bescheidenen Boot vor. Sie werden die George-Sand-Stele sehen, die von einem Aufenthalt in Revin zeugt, der sie zu einem ihrer Bücher Malgré Tout inspirierte, und das Monument des Manises.

Italiano :

Passeggerete per le strade, osserverete le facciate delle case, scoprirete il significato di una fibbia, di un oculo, passerete vicino al vecchio municipio che un tempo ospitava una scuola. Raggiungete le banchine, vicino al Musée du Vieux Revin, e lì immaginate il traghettatore della Mosa nella sua modesta imbarcazione. Vedrete la stele di George Sand, testimone di un suo soggiorno a Revin e che le ha ispirato uno dei suoi libri Malgré Tout .

Español :

Pasearás por las calles, observarás las fachadas de las casas, descubrirás el significado de un broche, de un óculo, pasarás cerca del antiguo ayuntamiento que antiguamente albergaba una escuela. Llegará a los muelles, cerca del Musée du Vieux Revin, y allí se imaginará al barquero del Mosa en su modesta embarcación. Verá la estela de George Sand, testigo de una estancia que realizó en Revin y que la inspiró para uno de sus libros Malgré Tout .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme