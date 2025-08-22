Circuit du Roc Nantais Nant Aveyron

Circuit du Roc Nantais

Circuit du Roc Nantais Place du Claux 12230 Nant Aveyron Occitanie

Un parcours caussenard autour de la vallée de la Dourbie, sur des traces emblématiques qui ont fait le bonheur des trailers des Templiers et aujourd’hui des Hospitaliers.

https://www.visit-larzac.com/ +33 5 65 62 23 64

A caussenard trail around the Dourbie valley, on emblematic traces that have made the happiness of the trailers of the Templars and today of the Hospitallers.

Eine Caussenard-Strecke rund um das Tal der Dourbie, auf symbolträchtigen Spuren, die die Trailers der Templer und heute der Hospitaliers glücklich gemacht haben.

Un percorso caussenard intorno alla valle della Dourbie, sui sentieri emblematici che hanno reso felici i trailer dei Templiers e oggi degli Hospitaliers.

Una ruta caussenard alrededor del valle de la Dourbie, sobre las pistas emblemáticas que hicieron felices a los remolques de los Templiers y hoy a los Hospitaliers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-04 par ADT Aveyron