Circuit du vignoble Linsenberg Wihr-au-Val Haut-Rhin

Circuit du vignoble Linsenberg

Circuit du vignoble Linsenberg 68230 Wihr-au-Val Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 3170.0 Tarif :

Partez à la découverte du circuit du Linsenberg, une balade entre nature préservée et panoramas ressourçant au cœur de la vallée. Un itinéraire idéal pour s’évader le temps d’une randonnée accessible et pleine de charme.

+33 3 89 77 31 80

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English :

Discover the Linsenberg circuit, a walk through unspoilt nature and breathtaking panoramas in the heart of the valley. An ideal itinerary for an accessible and charming hike.

Deutsch :

Entdecken Sie den Linsenberg-Rundweg, eine Wanderung zwischen unberührter Natur und erholsamen Panoramen im Herzen des Tals. Eine ideale Route, um dem Alltag zu entfliehen und eine leicht zugängliche, charmante Wanderung zu unternehmen.

Italiano :

Scoprite il sentiero del Linsenberg, una passeggiata tra paesaggi incontaminati e panorami mozzafiato nel cuore della valle. È il modo perfetto per staccare la spina con una passeggiata accessibile e affascinante.

Español :

Descubra el sendero de Linsenberg, un paseo por paisajes vírgenes y panoramas impresionantes en el corazón del valle. Es la forma perfecta de alejarse de todo en un paseo accesible y encantador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-29 par Système d’informations touristique Alsace