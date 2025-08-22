Circuit équestre Sur les traces des mégalithes et des troglodytes

Circuit équestre Sur les traces des mégalithes et des troglodytes 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

A cheval ou en attelage, dolmens, menhirs, maisons troglodytes et patrimoine rural se découvrent au fil d’un parcours vallonné qui ravira les amateurs de randonnée équestre. L’itinéraire offre également de belles perspectives sur la Loire.

English :

Whether on horseback or by carriage, dolmens, menhirs, troglodyte houses and rural heritage can all be discovered along an undulating route that is sure to delight equestrian enthusiasts. The route also offers beautiful views over the Loire.

Deutsch :

Zu Pferd oder mit dem Gespann lassen sich Dolmen, Menhire, Höhlenwohnungen und ländliches Kulturerbe auf einer hügeligen Strecke entdecken, die Liebhaber von Reitausflügen begeistern wird. Die Route bietet außerdem schöne Ausblicke auf die Loire.

Italiano :

A cavallo o in carrozza, dolmen, menhir, case trogloditiche e patrimonio rurale possono essere scoperti lungo un percorso ondulato che farà la gioia degli amanti dell’equitazione. Il percorso offre anche splendide viste sulla Loira.

Español :

A caballo o en carruaje, podrá descubrir dólmenes, menhires, casas trogloditas y patrimonio rural a lo largo de un recorrido ondulado que hará las delicias de los amantes de la equitación. La ruta también ofrece hermosas vistas sobre el Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime