Circuit Haut les causses Cazals St-Antonin-Noble-Val Cazals Tarn-et-Garonne

Circuit Cyclo n°12 Haut les Causses Chemin du Moulin 82140 Cazals Tarn-et-Garonne Occitanie

Situé au cœur des gorges de l’Aveyron, cet itinéraire au départ de Cazals passe par le joli hameau de Brousses sur une route panoramique. Depuis St Antonin Noble Val, l’ascension de la route des fours à chaux vous ouvrira l’ensemble du cirque de Bône.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

Set in the heart of the Aveyron gorges, this route starts from Cazals and passes through the pretty hamlet of Brousses on a panoramic road. From St Antonin Noble Val, climb the route des fours à chaux (lime kiln road) to see the whole of the cirque de Bône.

Deutsch :

Im Herzen der Schluchten des Aveyron gelegen, führt diese Route von Cazals aus über den hübschen Weiler Brousses auf einer Panoramastraße. Von St Antonin Noble Val aus können Sie auf der Route des fours à chaux (Straße der Kalköfen) den gesamten Cirque de Bône überblicken.

Italiano :

Nel cuore delle gole dell’Aveyron, questo itinerario parte da Cazals e attraversa il grazioso borgo di Brousses su una strada panoramica. Da St Antonin Noble Val, si sale lungo la route des fours à chaux (forni di calce) per ammirare l’intero circo di Bône.

Español :

Situada en el corazón de las gargantas del Aveyron, esta ruta comienza en Cazals y atraviesa la bonita aldea de Brousses por una carretera panorámica. Desde St Antonin Noble Val, suba por la ruta des fours à chaux (de los hornos de cal) para contemplar todo el circo de Bône.

