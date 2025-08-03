La Route des Arts Cazals Lot

La Route des Arts Cazals Lot vendredi 1 août 2025.

La Route des Arts

La Route des Arts 46250 Cazals Lot Occitanie

Durée : Distance : 14.44 Tarif :

Après avoir traversé la bastide de Cazals, vous profitez des paysages vallonnés de la Bouriane, mêlant points de vue, forêts et clairières agricoles.

Le parcours vous mène à travers bourgs authentiques, fermes en bois et jardins fleuris de la vallée de la Masse. À mi-chemin, vous longez la rivière et ses affluents, offrant une pause rafraîchissante dans cet Espace Naturel Sensible. Aux Arques, prenez le temps de visiter à pied le musée Zadkine et d’admirer ses œuvres en plein air.

English : La Route des Arts

This ride takes you past several sources of water. In particular, it follows the Masse stream, which leads at the half-way point to the Masse Valley Environmentally Sensitive Area. This enables you to take a break and explore this nature conservation zone. Enjoy the experience!

Deutsch :

Nachdem Sie die Bastide von Cazals durchquert haben, genießen Sie die hügelige Landschaft der Bouriane mit einer Mischung aus Aussichtspunkten, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Lichtungen.

Der Weg führt Sie durch authentische Dörfer, Holzbauernhäuser und blühende Gärten im Tal der Masse. Auf halbem Weg folgen Sie dem Fluss und seinen Nebenflüssen, die eine erfrischende Pause in diesem sensiblen Naturraum bieten. In Les Arques können Sie sich die Zeit nehmen, das Zadkine-Museum zu Fuß zu besuchen und seine Werke unter freiem Himmel zu bewundern.

Italiano :

Dopo aver attraversato la città bastide di Cazals, potrete ammirare la campagna ondulata della Bouriane, con il suo mix di panorami, foreste e radure agricole.

Il percorso attraversa le autentiche città mercato, le cascine in legno e i giardini fioriti della valle della Masse. A metà percorso si costeggia il fiume e i suoi affluenti, che offrono una pausa rinfrescante in questa Area Naturale Sensibile. A Les Arques, prendetevi il tempo per visitare a piedi il Musée Zadkine e ammirare le sue mostre all’aperto.

Español :

Después de atravesar la ciudad bastide de Cazals, disfrutará del paisaje ondulado de la Bouriane, con su mezcla de vistas, bosques y claros de granjas.

La ruta le llevará por los auténticos mercados, las granjas de madera y los jardines floridos del valle de Masse. A medio camino, el río y sus afluentes ofrecen un refrescante descanso en este Espacio Natural Sensible. En Les Arques, tómese su tiempo para visitar a pie el Museo Zadkine y admirar sus obras al aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Lot Tourisme (ADT du Lot)