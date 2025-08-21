Balade Autrement Cazals Lot

Balade Autrement

Balade Autrement Route de Salviac 46250 Cazals Lot Occitanie

En famille et entre amis, à travers les sous-bois et sur les petites routes peu fréquentées de Bouriane, ce mode de transport nous permet de découvrir notre terroir autrement, sans effort…

L’assistance électrique permet à ces VTT haut de gamme de niveler les différences entre les cyclistes et ainsi de nous offrir des balades collectives quels que soient les niveaux de pratique du sport.

https://www.baladeautrement.com/ +33 5 65 21 97 15

English :

With family and friends, through the undergrowth and on the little frequented roads of Bouriane, this means of transport allows us to discover our terroir in a different way, without effort..

Electric power assistance allows these high-end ATVs to level the differences between riders and thus offer us collective rides regardless of the level of practice of the sport.

Deutsch :

Mit Familie und Freunden, durch das Unterholz und auf den kleinen, wenig befahrenen Straßen der Bouriane diese Art der Fortbewegung ermöglicht es uns, unsere Region auf eine andere, mühelose Weise zu entdecken..

Die elektrische Unterstützung ermöglicht es diesen hochwertigen Mountainbikes, die Unterschiede zwischen den Radfahrern zu nivellieren und uns so kollektive Ausflüge zu ermöglichen, unabhängig vom Niveau der sportlichen Betätigung.

Italiano :

Con la famiglia e gli amici, attraverso il sottobosco e le piccole strade di Bouriane, questo mezzo di trasporto ci permette di scoprire la nostra regione in modo diverso, senza fatica?

L’assistenza elettrica permette a queste mountain bike di alta gamma di livellare le differenze tra i ciclisti e di offrirci così uscite collettive indipendentemente dal livello di pratica di questo sport.

Español :

Con la familia y los amigos, a través de la maleza y por las pequeñas carreteras de Bouriane, este medio de transporte nos permite descubrir nuestra región de una manera diferente, sin esfuerzo..

La asistencia eléctrica permite a estas bicicletas de montaña de alta gama nivelar las diferencias entre los ciclistas y ofrecernos así paseos colectivos sea cual sea el nivel de práctica del deporte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot