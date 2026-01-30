Salon du vin, du fromage et des produits du terroir Cazals

Salon du vin, du fromage et des produits du terroir

Salle des Fêtes Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Nous vous attendons nombreux sur la 21ème édition du Salon du vin, du fromage et des produits du terroir

Venez découvrir des vignerons de diverses régions de France et producteurs qui vous proposerons des dégustations ! Des vins, des fromages de toute la France et des produits du terroir seront proposés par la vingtaine d'exposants.

Salle des Fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie acacazals46@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at the 21st edition of the Salon du vin, du fromage et des produits du terroir

