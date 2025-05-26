Circuit de l’Eglise de Luziers Cazals Lot

Après un départ sur route pour quitter Cazals, une montée sur un agréable chemin vous offre une vue lointaine sur le château de Bouteille.

Sur les hauteurs de Poumayrol, un joli panorama se dévoile. Vous enchaînez ensuite sur un superbe monotrace, surnommé le chemin de Domme, qui relie le territoire à la Dordogne et vous conduit à Luziers. Un ancien chemin rouvert permet de découvrir le charmant hameau de Gameau avant de rejoindre le château puis le bourg médiéval de Cazals.

Explore a bastide as you walk on the heights around Cazals. A large number of « bastides » (“bastidas” in Occitan), the New Towns of the Middle Ages, were created in the 13th C. They were planned on a regular layout, with straight streets, and more or less fortified. The founders attracted settlers by offering a contract guaranteeing them right of asylum, exemption from military service and the right of property inheritance for their heirs, for the price of a plot of building land plus a plot for cultivation. In Cazals, the Place Hugues de Salel, the regular layout of the adjoining streets and a few covered passages are the last traces of a bastide founded by the English in the early 14th C.

Nach einem Start auf der Straße, um Cazals zu verlassen, bietet Ihnen ein Anstieg auf einem angenehmen Weg einen weiten Blick auf das Schloss Bouteille.

Auf den Anhöhen von Poumayrol entfaltet sich ein schönes Panorama. Danach geht es weiter auf einem wunderschönen einspurigen Weg, der den Beinamen « Chemin de Domme » trägt und das Gebiet mit der Dordogne verbindet und Sie nach Luziers führt. Auf einem alten, wiedereröffneten Weg können Sie den charmanten Weiler Gameau entdecken, bevor Sie das Schloss und dann das mittelalterliche Städtchen Cazals erreichen.

Dopo aver lasciato Cazals sulla strada, si sale su un piacevole sentiero che offre una vista lontana del castello di Bouteille.

Sulle alture di Poumayrol si apre un bel panorama. Si segue poi un superbo sentiero single track, noto come Chemin de Domme, che collega la regione alla Dordogna e porta a Luziers. Un vecchio sentiero riaperto vi porta attraverso l’incantevole borgo di Gameau prima di raggiungere il castello e poi il villaggio medievale di Cazals.

Tras dejar Cazals por la carretera, se sube por un agradable sendero que ofrece una vista lejana del Château de Bouteille.

En las alturas de Poumayrol, se revela un bonito panorama. A continuación, se sigue un magnífico monotrazado, conocido como el camino de Domme, que une la región con la Dordoña y le lleva hasta Luziers. Un antiguo sendero reabierto atraviesa la encantadora aldea de Gameau antes de llegar al castillo y luego al pueblo medieval de Cazals.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Lot Tourisme (ADT du Lot)