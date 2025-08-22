Circuit historique de Saint-Chef Saint-Chef Isère

Circuit historique de Saint-Chef

Circuit historique de Saint-Chef 38890 Saint-Chef Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les 4 mondes de St-Chef ses origines avec la construction de l’Abbaye, le Château et les premiers temps de la féodalité, le développement du Bourg et la vie quotidienne artisanale et la Chapelle et ses maisons typiques du Dauphiné.

+33 4 74 27 73 83

English : Saint-Chef History Trail

Explore the 4 facets of Saint-Chef: the construction of the Abbey at its origins, the Castle and the beginnings of feudalism, the growth of the village, its day-to-day life and traditions, the Chapel and the typical Dauphiné houses.

Deutsch :

Entdecken Sie die vier Welten von St-Chef: seine Ursprünge mit dem Bau der Abtei, das Schloss und die frühe Zeit des Feudalismus, die Entwicklung des Dorfes und der handwerkliche Alltag sowie die Kapelle mit ihren typischen Häusern aus der Dauphiné.

Italiano :

Scoprite i 4 mondi di St-Chef: le sue origini con la costruzione dell’Abbazia, il Castello e gli inizi del feudalesimo, lo sviluppo del villaggio e la vita quotidiana degli artigiani, la Cappella e le sue tipiche case del Delfinato.

Español :

Descubra los 4 mundos de St-Chef: sus orígenes con la construcción de la Abadía, el Castillo y los primeros tiempos del feudalismo, el desarrollo del pueblo y la vida cotidiana de los artesanos y la Capilla y sus casas típicas del Dauphiné.

