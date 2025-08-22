Itinérance entre Terre et Terroir aux Balcons du Dauphiné Saint-Chef Isère

Itinérance entre Terre et Terroir aux Balcons du Dauphiné

Itinérance entre Terre et Terroir aux Balcons du Dauphiné 38890 Saint-Chef Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire de 30km débute à Saint-Chef et vous mènera jusqu’à Sermérieu.

Profitez de la matinée pour explorer les différents villages. L’après-midi sera plutôt consacré au circuit découverte entre pierre et pisé proposé sur la commune de Sermérieu.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

This 30km itinerary starts in Saint-Chef and will take you to Sermérieu.

Take advantage of the morning to explore the different villages. The afternoon will be devoted to the discovery circuit between stone and adobe proposed in the commune of Sermérieu.

Deutsch :

Diese 30 km lange Route beginnt in Saint-Chef und führt Sie bis nach Sermérieu.

Nutzen Sie den Vormittag, um die verschiedenen Dörfer zu erkunden. Der Nachmittag ist eher der Entdeckungstour entre pierre et pisé gewidmet, die in der Gemeinde Sermérieu angeboten wird.

Italiano :

Questo percorso di 30 km parte da Saint-Chef e porta a Sermérieu.

Approfittate della mattinata per esplorare i diversi villaggi. Il pomeriggio sarà dedicato al circuito di scoperta tra pietra e adobe proposto nel comune di Sermérieu.

Español :

Esta ruta de 30 km comienza en Saint-Chef y le lleva a Sermérieu.

Aproveche la mañana para explorar los diferentes pueblos. La tarde se dedicará al circuito de descubrimiento entre la piedra y el adobe propuesto en la comuna de Sermérieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-11-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme