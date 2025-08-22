Parcours patrimonial de Saint-Chef Saint-Chef Isère
À moins d’une heure de Lyon, laissez-vous surprendre par le centre historique de Saint-Chef, son église abbatiale et ses célèbres fresques romanes du XIIe siècle. C’est aussi le village de Frédéric Dard et une terre de vin IGP des Balmes Dauphinoises.
English : Saint-Chef heritage itinerary
Less than an hour from Lyon, discover the historic center of Saint-Chef, with its abbey church and famous 12th-century Romanesque frescoes. It’s also the village of Frédéric Dard and a land of Balmes Dauphinoises IGP wine.
Deutsch :
Weniger als eine Stunde von Lyon entfernt, lassen Sie sich vom historischen Zentrum von Saint-Chef, seiner Abteikirche und den berühmten romanischen Fresken aus dem 12. Es ist auch das Dorf von Frédéric Dard und ein Land, in dem der IGP-Wein Balmes Dauphinoises angebaut wird.
Italiano :
A meno di un’ora da Lione, scoprite il centro storico di Saint-Chef, la sua chiesa abbaziale e i famosi affreschi romanici del XII secolo. È anche il villaggio di Frédéric Dard e sede del vino Balmes Dauphinoises IGP.
Español :
A menos de una hora de Lyon, descubra el centro histórico de Saint-Chef, su iglesia abacial y sus famosos frescos románicos del siglo XII. También es el pueblo de Frédéric Dard y cuna del vino Balmes Dauphinoises IGP.
