Circuit « l’Art dans l’espace public en Aveyron » Rodez Aveyron

Circuit « l’Art dans l’espace public en Aveyron » Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.

Circuit « l’Art dans l’espace public en Aveyron »

Circuit « l’Art dans l’espace public en Aveyron » 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

L’Aveyron se caractérise par un grand nombre de lieux ou édifices patrimoniaux de toute nature qui se répartissent sur l’ensemble du territoire.

English :

Aveyron is characterised by a large number of heritage places or buildings of all kinds spread throughout the territory.

Deutsch :

Das Aveyron zeichnet sich durch eine große Anzahl an Orten oder Gebäuden mit Kulturerbe aller Art aus, die sich über das gesamte Gebiet verteilen.

Italiano :

L’Aveyron è caratterizzato da un gran numero di siti o edifici del patrimonio di ogni genere sparsi sul territorio.

Español :

El Aveyron se caracteriza por un gran número de lugares o edificios patrimoniales de todo tipo repartidos por todo el territorio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-06-27 par ADT Aveyron