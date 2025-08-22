Circuit long la Coulée Verte Surgères Charente-Maritime

Circuit long la Coulée Verte

Circuit long la Coulée Verte Planimètre derrière le parc du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Surgères, le circuit de la Coulée Verte longe une partie de la Gères et permet de découvrir le centre de Surgères. Le circuit long vous fait longer les charentaises typiques de Péré (St Pierre la Noue).

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

Departing from Surgères, the Coulée Verte circuit runs along part of the Gères river, allowing you to discover the center of Surgères. The long circuit takes you along the typical charentaises of Péré (St Pierre la Noue).

Deutsch :

Von Surgères aus führt der Rundweg Coulée Verte einen Teil des Flusses Gères entlang und ermöglicht es Ihnen, das Zentrum von Surgères zu entdecken. Die lange Strecke führt Sie an den typischen Charentaises von Péré (St Pierre la Noue) vorbei.

Italiano :

Partendo da Surgères, il circuito della Coulée Verte costeggia una parte del fiume Gères e permette di esplorare il centro di Surgères. Il percorso lungo passa accanto alle tipiche case charentaise di Péré (St Pierre la Noue).

Español :

Partiendo de Surgères, el circuito de la Coulée Verte bordea una parte del río Gères y permite descubrir el centro de Surgères. El largo recorrido pasa por las típicas casas charentaises de Péré (St Pierre la Noue).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme