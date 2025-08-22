Circuit long La Vélo Ciré Surgères Charente-Maritime

Circuit long La Vélo Ciré

Circuit long La Vélo Ciré Planimètre derrière le parc du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit de la Vélo Ciré vous propose de découvrir les églises des communes d’Aunis Sud ainsi que le marais de Rochefort et le canal de Charras.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Vélo Ciré tour takes in the churches of the communes of Aunis Sud, the Rochefort marshes and the Charras canal.

Deutsch :

Auf der Radtour Vélo Ciré können Sie die Kirchen der Gemeinden von Aunis Sud sowie das Sumpfgebiet von Rochefort und den Kanal von Charras entdecken.

Italiano :

Il tour Vélo Ciré tocca le chiese dei comuni di Aunis Sud, le paludi di Rochefort e il canale di Charras.

Español :

La excursión en Vélo Ciré recorre las iglesias de los municipios de Aunis Sud, las marismas de Rochefort y el canal de Charras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme