Circuit randonnée en flânant le long de la Gères Surgères Charente-Maritime
Circuit randonnée en flânant le long de la Gères Surgères Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit randonnée en flânant le long de la Gères
Circuit randonnée en flânant le long de la Gères Parking du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Flânerie autour du site du château et de son enceinte reconstruite au XVIème siècle.
http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33
English :
Stroll around the castle site and its 16th-century rebuilt walls.
Deutsch :
Bummeln Sie um das Gelände des Schlosses und seiner im 16. Jahrhundert wieder aufgebauten Stadtmauer.
Italiano :
Passeggiate nel sito del castello e delle sue mura, ricostruite nel XVI secolo.
Español :
Pasee por el recinto del castillo y sus murallas, reconstruidas en el siglo XVI.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme