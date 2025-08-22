Circuit randonnée en flânant le long de la Gères Surgères Charente-Maritime

Circuit randonnée en flânant le long de la Gères

Circuit randonnée en flânant le long de la Gères Parking du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Flânerie autour du site du château et de son enceinte reconstruite au XVIème siècle.

English :

Stroll around the castle site and its 16th-century rebuilt walls.

Deutsch :

Bummeln Sie um das Gelände des Schlosses und seiner im 16. Jahrhundert wieder aufgebauten Stadtmauer.

Italiano :

Passeggiate nel sito del castello e delle sue mura, ricostruite nel XVI secolo.

Español :

Pasee por el recinto del castillo y sus murallas, reconstruidas en el siglo XVI.

