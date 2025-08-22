Circuit Louvaines Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Circuit Louvaines Saint-Martin-du-Bois 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Explorez la campagne angevine en parcourant ce sentier au départ de Louvaines.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
Explore the Anjou countryside on this trail starting in Louvaines.
Deutsch :
Erkunden Sie die Landschaft des Anjou auf diesem Wanderweg, der in Louvaines beginnt.
Italiano :
Esplorate la campagna dell’Anjou su questo percorso che parte da Louvaines.
Español :
Explore la campiña de Anjou en este sendero que comienza en Lovaina.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime