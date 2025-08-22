Circuit Louvaines Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit Louvaines Saint-Martin-du-Bois

Circuit Louvaines Saint-Martin-du-Bois 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Explorez la campagne angevine en parcourant ce sentier au départ de Louvaines.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Explore the Anjou countryside on this trail starting in Louvaines.

Deutsch :

Erkunden Sie die Landschaft des Anjou auf diesem Wanderweg, der in Louvaines beginnt.

Italiano :

Esplorate la campagna dell’Anjou su questo percorso che parte da Louvaines.

Español :

Explore la campiña de Anjou en este sendero que comienza en Lovaina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime