Circuit moto sur le balcon du Rhône Annonay Ardèche
Circuit moto sur le balcon du Rhône Annonay Ardèche vendredi 1 août 2025.
Circuit moto sur le balcon du Rhône
Circuit moto sur le balcon du Rhône Place des Cordeliers 07100 Annonay Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit moto traversant l’Ardèche Verte vers la vallée du Rhône avec une superbe vue surplombant ce fleuve.
https://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 33 24 51
English : Motorbike trip overlooking the River Rhône
This motorbike trail crosses Green Ardèche towards the Rhone valley with a panoramic view over the river.
Deutsch :
Motorradtour durch die grüne Ardèche zum Rhonetal mit einer herrlichen Aussicht über diesen Fluss.
Italiano :
Escursione in moto attraverso l’Ardèche Verte verso la valle del Rodano con una superba vista sul fiume.
Español :
Recorrido en moto por la Ardèche Verte hacia el valle del Ródano con una magnífica vista sobre el río.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme