Circuit moto vers le Mont Gerbier de Jonc Annonay Ardèche

Circuit moto en direction du Mont Gerbier de Jonc culminant à 1 551 mètres d’altitude. C’est un site très apprécié en Ardèche de part sa forme particulière et son extraordinaire richesse naturelle.

https://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 33 24 51

English : Motorbike trail towards Mont Gerbion de Jonc

This motorbike trail to Mont Gerbier de Jonc at 1551m above sea level. This is a very popular spot in Ardèche because of its unusual shape and its extraordinary natural riches.

Deutsch :

Motorradtour zum Mont Gerbier de Jonc mit einer Höhe von 1551 Metern. Er ist aufgrund seiner besonderen Form und seines außergewöhnlichen Naturreichtums ein beliebter Ort in der Ardèche.

Italiano :

Tour in moto verso il Mont Gerbier de Jonc, che culmina a 1.551 metri di altitudine. È un sito molto popolare nell’Ardèche per la sua forma particolare e la sua straordinaria ricchezza naturale.

Español :

Recorrido en moto hacia el Mont Gerbier de Jonc, que culmina a 1.551 metros de altitud. Es un lugar muy popular en la Ardèche por su particular forma y su extraordinaria riqueza natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme