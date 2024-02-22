Circuit moto vers la forêt de Taillard Annonay Ardèche

Circuit moto vers la forêt de Taillard Annonay Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit moto vers la forêt de Taillard

Circuit moto vers la forêt de Taillard Place des Cordeliers 07100 Annonay Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit moto traversant le secteur de l’Ardèche Verte avec un passage par Saint-Bonnet-le-Froid. De beaux points de vue, notamment au col de la Charousse.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/53156-circuit-moto-vers-la-foret-de-taillard +33 4 75 33 24 51

English : Motorbike trip towards the Taillard forest

This motorbike tour crosses Green Ardèche via Saint-Bonnet-le-Froid. Beautiful views, particularly at the Charousse Pass.

Deutsch :

Motorradtour durch das Gebiet der grünen Ardèche mit einer Passage durch Saint-Bonnet-le-Froid. Schöne Aussichtspunkte, insbesondere am Col de la Charousse.

Italiano :

Tour in moto attraverso l’Ardèche Verte con passaggio a Saint-Bonnet-le-Froid. Bellissimi punti panoramici, soprattutto al passo di Charousse.

Español :

Recorrido en moto por la zona de Ardèche Verte con paso por Saint-Bonnet-le-Froid. Hermosos miradores, especialmente en el paso de Charousse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme