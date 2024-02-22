Circuit moto vers le pays de Jean Ferrat Annonay Ardèche

Circuit moto vers le pays de Jean Ferrat Annonay Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit moto vers le pays de Jean Ferrat

Circuit moto vers le pays de Jean Ferrat Place des Cordeliers 07100 Annonay Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit moto en direction d’Antraigues-sur-Volane, le pays de Jean Ferrat. Retour sur Annonay par Saint-Bonnet-le-Froid et la vallée de la Vocance.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/53160-circuit-moto-vers-le-pays-de-jean-ferrat +33 4 75 33 24 51

English : Motorbike trail to Jean Ferrat country

A motorbike trail leading to Antraigues-sur-Volane, home of the famous French singer, Jean Ferrat. The return to Annonay passes through Saint-Bonnet-le-Froid and the Vocance valley.

Deutsch :

Motorradtour nach Antraigues-sur-Volane, der Heimat von Jean Ferrat. Rückfahrt nach Annonay über Saint-Bonnet-le-Froid und das Tal der Vocance.

Italiano :

Tour in moto verso Antraigues-sur-Volane, la terra di Jean Ferrat. Ritorno ad Annonay passando per Saint-Bonnet-le-Froid e la valle della Vocance.

Español :

Excursión en moto hacia Antraigues-sur-Volane, la tierra de Jean Ferrat. Regreso a Annonay por Saint-Bonnet-le-Froid y el valle de Vocance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme