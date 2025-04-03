Circuit panoramique au départ de Bouhy Bouhy Nièvre
Randonnée balisée N°33. Géologiquement, la commune de Bouhy appartient à la Forterre, pays voisin de la Puisaye. Son bourg culmine à 355 mètres d’altitude. Pour le promeneur en quête de vastes horizons, cette position dominante donne à ce circuit son intérêt panoramique auquel se rajoute l’intérêt architectural des nombreuses chapelles rencontrées en chemin.
English :
Signposted walk N°33. Geologically, Bouhy is part of the Forterre region, which borders Puisaye. The village rises to an altitude of 355 metres. For walkers in search of vast horizons, this dominant position gives the route its panoramic interest, to which is added the architectural interest of the many chapels encountered along the way.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 33. Geologisch gesehen gehört die Gemeinde Bouhy zur Forterre, einem Nachbarland der Puisaye. Der Ort liegt 355 m über dem Meeresspiegel. Für den Wanderer auf der Suche nach weiten Horizonten verleiht diese dominierende Position dem Rundweg seinen Panoramablick, zu dem sich noch das architektonische Interesse der zahlreichen Kapellen gesellt, denen man auf dem Weg begegnet.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°33. Dal punto di vista geologico, il comune di Bouhy appartiene alla regione della Forterre, che confina con la Puisaye. Il villaggio sorge a 355 metri di altitudine. Per gli escursionisti alla ricerca di vasti orizzonti, questa posizione dominante conferisce all’itinerario un interesse panoramico, a cui si aggiunge l’interesse architettonico delle numerose cappelle che si incontrano lungo il percorso.
Español :
Paseo señalizado n°33. Geológicamente, el municipio de Bouhy pertenece a la región de Forterre, limítrofe con Puisaye. El pueblo se eleva a 355 metros de altitud. Para los senderistas en busca de vastos horizontes, esta posición dominante confiere a la ruta su interés panorámico, al que se añade el interés arquitectónico de las numerosas capillas encontradas a lo largo del camino.
