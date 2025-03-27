Circuit Randoland jeu de piste pour toute la famille dans la ville Épinal Vosges

Circuit Randoland jeu de piste pour toute la famille dans la ville Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit Randoland jeu de piste pour toute la famille dans la ville Adultes A pieds

Circuit Randoland jeu de piste pour toute la famille dans la ville 6 Place Saint-Goery 88000 Épinal Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue à ÉPINAL, Cité des images mais aussi des énigmes à résoudre ! Avec vos enfants de 6 à 12 ans, venez vous creuser les méninges tout en visitant. L’office de Tourisme d’Épinal et sa région vous a concocté avec Randoland des parcours à travers la ville afin qu’en famille, vous puissiez visiter de façon ludique et intéressante, les grands édifices, mais aussi parcourir les coins moins connus mais méritant le détour. Ici un premier indice, là une tour chinoise, mais encore un immense parc en pleine ville avec les vestiges du château et plein d’autres choses à découvrir ! Passez un bon moment en notre compagnie et n’hésitez pas à revenir vers l’office de tourisme pour compléter vos réponses.

Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme d’Epinal. Renseignements au 03 29 82 53 32

+33 3 29 82 53 32

English :

Welcome to ÉPINAL, the city of images, but also of puzzles to solve! With your children aged 6 to 12, come and rack your brains as you visit. The Épinal and surrounding area tourist office and Randoland have put together a series of routes through the town, so that you and your family can visit the major buildings in a fun and interesting way, but also explore the lesser-known corners of the town. Here a first clue, there a Chinese tower, but also a huge park in the middle of the city with the remains of the castle and lots of other things to discover! Have a great time with us, and don’t hesitate to come back to the tourist office to complete your answers.

Game booklet available from Epinal Tourist Office. Information on 03 29 82 53 32

Deutsch :

Willkommen in ÉPINAL, der Stadt der Bilder, aber auch der Rätsel, die es zu lösen gilt! Mit Ihren Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren können Sie hier bei einer Besichtigung das Gehirn anstrengen. Das Fremdenverkehrsamt von Épinal und Umgebung hat zusammen mit Randoland Rundgänge durch die Stadt zusammengestellt, damit Sie und Ihre Familie auf spielerische und interessante Weise die großen Gebäude besichtigen können, aber auch die weniger bekannten, aber sehenswerten Ecken erkunden können. Hier ein erster Hinweis, dort ein chinesischer Turm, aber auch ein riesiger Park mitten in der Stadt mit den Überresten des Schlosses und vielen anderen Dingen, die es zu entdecken gibt! Verbringen Sie eine gute Zeit mit uns und zögern Sie nicht, sich an die Touristeninformation zu wenden, um Ihre Antworten zu vervollständigen.

Das Spielheft ist im Office de Tourisme d’Epinal erhältlich. Auskünfte unter 03 29 82 53 32

Italiano :

Benvenuti a ÉPINAL, la città delle immagini, ma anche degli enigmi da risolvere! Con i vostri bambini dai 6 ai 12 anni, venite a scervellarvi durante la visita. L’Ufficio del Turismo di Épinal e dintorni e Randoland hanno creato una serie di percorsi attraverso la città per permettere a voi e alla vostra famiglia di visitare gli edifici principali in modo divertente e interessante, oltre a esplorare gli angoli meno conosciuti della città che meritano una visita. Ecco un primo indizio: c’è una torre cinese, ma c’è anche un enorme parco al centro della città con i resti del castello e tante altre cose da scoprire! Divertitevi con noi e non esitate a tornare all’Ufficio del Turismo per completare le vostre risposte.

Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Epinal. Informazioni al numero 03 29 82 53 32

Español :

Bienvenido a ÉPINAL, la ciudad de las imágenes, ¡pero también de los enigmas por resolver! Con sus hijos de 6 a 12 años, venga a devanarse los sesos durante la visita. La Oficina de Turismo de Épinal y alrededores y Randoland han elaborado una serie de recorridos por la ciudad para que usted y su familia puedan visitar los principales edificios de forma divertida e interesante, así como explorar los rincones menos conocidos de la ciudad que bien merecen una visita. Una primera pista: hay una torre china, pero también hay un enorme parque en medio de la ciudad con los restos del castillo y muchas otras cosas por descubrir Pásalo bien con nosotros y no dudes en volver a la Oficina de Turismo para completar tus respuestas.

Folleto disponible en la Oficina de Turismo de Epinal. Información en el 03 29 82 53 32

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Système d’information touristique Lorrain