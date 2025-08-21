Circuit randonnée La Banche et la Brune Marans Charente-Maritime

Circuit randonnée La Banche et la Brune

Circuit randonnée La Banche et la Brune Ecole de Voile 17230 Marans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

C’est la balade des trois canaux les deux canaux de drainage du Marais Poitevin passent en siphon sous le canal de Marans à la Rochelle.

https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93

English :

This is the three canals walk: the two drainage canals of the Marais Poitevin siphon under the canal from Marans to La Rochelle.

Deutsch :

Das ist die Wanderung der drei Kanäle: Die beiden Entwässerungskanäle des Marais Poitevin verlaufen siphonartig unter dem Kanal von Marans nach La Rochelle.

Italiano :

Si tratta della passeggiata dei tre canali: i due canali di drenaggio del Marais Poitevin passano in un sifone sotto il canale da Marans a La Rochelle.

Español :

Se trata del paseo de los tres canales: los dos canales de desagüe del Marais Poitevin pasan en sifón bajo el canal de Marans a La Rochelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme