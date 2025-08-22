Circuit randonnée Les Ecluses du Brault Marans Charente-Maritime

Circuit randonnée Les Ecluses du Brault

Circuit randonnée Les Ecluses du Brault Place Cognacq 17230 Marans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une randonnée autour de l’eau, qui vous fera longer le canal jusqu’aux écluses du Brault.

https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93

English :

A hike around water, along the canal to the Brault locks.

Deutsch :

Eine Wanderung rund ums Wasser, die Sie am Kanal entlang bis zu den Schleusen von Brault führt.

Italiano :

Una passeggiata intorno all’acqua, lungo il canale fino alle chiuse di Brault.

Español :

Un paseo por el agua, a lo largo del canal hasta las esclusas de Brault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme