Circuit randonnée Les Ecluses du Brault Marans Charente-Maritime
Circuit randonnée Les Ecluses du Brault Place Cognacq 17230 Marans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Une randonnée autour de l’eau, qui vous fera longer le canal jusqu’aux écluses du Brault.
https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93
English :
A hike around water, along the canal to the Brault locks.
Deutsch :
Eine Wanderung rund ums Wasser, die Sie am Kanal entlang bis zu den Schleusen von Brault führt.
Italiano :
Una passeggiata intorno all’acqua, lungo il canale fino alle chiuse di Brault.
Español :
Un paseo por el agua, a lo largo del canal hasta las esclusas de Brault.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme