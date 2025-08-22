Circuit Rimbaud Charleville-Mézières Ardennes

Circuit Rimbaud

Circuit Rimbaud 08000 Charleville-Mézières Ardennes Grand Est

Niveau facile. A pied. A voir 1 Statue Arthur Rimbaud 2 Maison natale 3 Maison des Ailleurs 4 Musée Arthur Rimbaud 5 Statue Arthur Rimbaud 6 Médiathèque Voyelles 7 Tombe 3 km environ. · Situation centre ville Charleville-Mézières · Balisage non

English :

Easy level. On foot. To see: 1 Arthur Rimbaud Statue 2 Birth house 3 House of Elsewhere 4 Arthur Rimbaud Museum 5 Arthur Rimbaud Statue 6 Vowels media library 7 Tomb about 3 km. Situation: Charleville-Mézières town centre Marked out: no

Deutsch :

Leichter Schwierigkeitsgrad. Zu Fuß zu erreichen. Sehenswürdigkeiten: 1 Statue Arthur Rimbaud 2 Geburtshaus 3 Maison des Ailleurs 4 Museum Arthur Rimbaud 5 Statue Arthur Rimbaud 6 Mediathek Voyelles 7 Grab 3 km ungefähr. Lage: Stadtzentrum Charleville-Mézières Markierung: nein

Italiano :

Livello facile. A piedi. Da vedere: 1 Statua di Arthur Rimbaud 2 Casa natale 3 Casa di Elsewheres 4 Museo Arthur Rimbaud 5 Statua di Arthur Rimbaud 6 Mediateca Voyelles 7 Tomba 3 km circa. Ubicazione: centro città di Charleville-Mézières Marcatura: no

Español :

Nivel fácil. A pie. Para ver: 1 Estatua de Arthur Rimbaud 2 Casa natal 3 Casa de Elsewheres 4 Museo de Arthur Rimbaud 5 Estatua de Arthur Rimbaud 6 Mediateca Voyelles 7 Tumba 3 km aproximadamente. Ubicación: centro de la ciudad de Charleville-Mézières Marcado: no

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme