Circuit route Brigueuil Boucle Locale 49 C Confolens Charente

Circuit route Brigueuil Boucle Locale 49 C 8 rue fontaine des jardins 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine
Le départ a lieu place de la Liberté.
Circuit famille 5 km (très facile).
Circuit découverte 23 km (facile).
Circuit exploration 42 km (difficile).
English :
Departure from Place de la Liberté.
Family trail: 5 km (very easy).
Discovery trail: 23 km (easy).
Exploration circuit: 42 km (difficult).
Deutsch :
Der Start erfolgt am Place de la Liberté.
Familienrundgang: 5 km (sehr leicht).
Entdeckungsrundgang: 23 km (leicht).
Erkundungsrundgang: 42 km (schwierig).
Italiano :
Partenza da Place de la Liberté.
Percorso per famiglie: 5 km (molto facile).
Percorso di scoperta: 23 km (facile).
Percorso di esplorazione: 42 km (difficile).
Español :
Salida de la Place de la Liberté.
Recorrido familiar: 5 km (muy fácil).
Recorrido de descubrimiento: 23 km (fácil).
Recorrido de exploración: 42 km (difícil).
