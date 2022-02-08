Circuit routes et chemins autour de Belcastel Belcastel Aveyron
Circuit routes et chemins autour de Belcastel Belcastel Aveyron vendredi 1 août 2025.
Circuit routes et chemins autour de Belcastel
Circuit routes et chemins autour de Belcastel 12390 Belcastel Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez un des « Plus Beaux villages de France » sur un chemin de 32km avec 1496m de dénivelé cumulé positif.
https://www.tourisme-pays-rignacois.com/ +33 5 65 64 45 45
English :
Discover one of the « Most Beautiful Villages of France » on a 32km path with 1496m of positive cumulative elevation gain.
Deutsch :
Entdecken Sie eines der « Schönsten Dörfer Frankreichs » auf einem 32 km langen Weg mit 1496 m kumuliertem positivem Höhenunterschied.
Italiano :
Scoprite uno dei « Villaggi più belli di Francia » su un percorso di 32 km con 1496 m di dislivello positivo cumulativo.
Español :
Descubra uno de los « Pueblos más bonitos de Francia » en un recorrido de 32 km con 1496 m de desnivel positivo acumulado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-08 par ADT Aveyron