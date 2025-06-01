CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS Montpellier Hérault

CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS Montpellier Hérault vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS Voiture Facile

CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS 103 avenue de Palavas 34070 Montpellier Hérault Occitanie

Durée : 240 Distance : 3300.0 Tarif :

A 10 kilomètres au sud de Montpellier, près des plages, découvrez un environnement naturel protégé et inattendu.

En amoureux ou entre amis, faites cette promenade entre mer et terre, autour des étangs côtiers. Ces zones humides sont riches en végétation spécifique, refuge des oiseaux migrateurs.

Profitez aussi d’une halte au Site naturel protégé du Méjean.

Facile

+33 4 67 67 71 71

English : CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS

Deutsch : CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS

Italiano :

A 10 chilometri a sud di Montpellier, vicino alle spiagge, scoprite un ambiente naturale protetto e inaspettato.

Che siate in compagnia di amici o di persone care, fate una passeggiata tra terra e mare, intorno agli stagni costieri. Queste zone umide, ricche di vegetazione specifica, sono un rifugio per gli uccelli migratori.

Potete anche fare una sosta nel sito naturale protetto di Méjean.

Español : CIRCUIT ROUTIER PAYSAGES DES ETANGS MONTPELLIERAINS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme